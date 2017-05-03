قررت محكمة جنح أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تأجيل المعارضة المقدمة من الإعلامي أحمد موسى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه في سب وقذف عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لـ 10 مايو لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.

وكان رئيس حزب مصر القوية أقام دعوى أمام محكمة جنح مدينة نصر، يتهم فيها الإعلامي أحمد موسى، بسبه وقذفه ونعته بألفاظ العمالة والخيانة، عبر برنامجه “على مسئوليتي”، والمذاع على قناة “صدى البلد”.