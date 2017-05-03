قال الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إن إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

وقبل توجهه إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال إردوغان، إن التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا كان الهدف المشترك لتركيا وروسيا، وذلك وفقاً لرويترز.

واستطرد قائلا: “قمنا مع روسيا بالعديد من الخطوات على طريق تسوية الوضع في سوريا. بيننا تعاون فعال ولدينا أهداف مشتركة”.

وقال إردوغان للصحفيين، إنه سيبلغ بوتين خلال الزيارة بأنه يريد رفع العقوبات الاقتصادية الروسية عن تركيا على وجه السرعة.