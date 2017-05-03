وزير التجارة: تنظيم المعرض الأول لتصدير المنتجات المصرية بكينيا منتصف مايوالأربعاء، 3 مايو 2017 12:48 م
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قيام الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم وإقامة المعرض الأول لتصدير المنتجات المصرية لإفريقيا “Egypt Expert Expo”، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو المقبل بالعاصمة الكينية نيروبى .
وأوضح الوزير فى بيان له اليوم الأربعاء، أن إقامة هذا المعرض تأتى فى إطار حرص الوزارة على الإرتقاء بمنظومة المعارض الخارجية والمشاركة المصرية الفاعلة فيها، لافتا إلى أن تنظيم هيئة المعارض والمؤتمرات للمعرض الأول للتصدير بكينيا يأتى تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى زيادة نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، وتعزيز التواجد المصرى فى تلك الأسواق والتى تمثل اسواقا واعدة أمام المنتجات المصرية .
ومن جانبه أكد المهندس سامى يونس رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أن إقامة المعرض تأتى بمشاركة أكثر من ٥٢ شركة صناعية متخصصة تمثل ٦ مجالس تصديرية، هى المجلس التصديري للمفروشات، والمجلس التصديرى للغزل والنسيج، والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمجلس التصديرى للبناء والتشييد، والمجلس التصديرى للأثاث ، والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إلى جانب غرفة صناعة الحبوب ممثلة عن اتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقام على هامش المعرض ملتقى خاص لرجال الأعمال B2B حيث تم توفير مكان مخصص له داخل صالات العرض للمساعدة فى إتمام الصفقات والتعاقدات بين الشركات المصرية ونظيرتها الكينية.
وحول جهود الهيئة فى الترويج للمعرض، أوضح يونس أن الهيئة قامت بتنفيذ حمله دعائية لتعريف رجل الأعمال الكينى بالمعرض وكافة التفاصيل الخاصة بإقامته، إلى جانب التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى الدول المجاورة لكينيا فى توجيه الدعاوى لرجال الأعمال بتلك الدول لحضور المعرض والمشاركة فى كافة الفعاليات التى ستقام خلال مدة المعرض .
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