قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن مجلس النواب سينتهى اليوم من مناقشات قانون الاستثمار الجديد، والذى يعد فرصة لزيادة الاستثمار في مصر والمشاركة في الانتاج و يزيد من القدرة التنافسية بين الشركات.

وأوضح السويدي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاربعاء اتحاد الصناعات بالتعاون مع الانتاج الحربي بمشاركة وزير الصناعة البيلاروسي والوفد المرافق له - أن زيارة الجانب البيلاروسي لمصر بناءه، مشيرا إلى أن وفد بيلاروسيا أكد استعداده للمشاركة في عملية التصنيع الزراعي والبتروكيماويات وبعض الصناعات الاخرى.

وشدد على أن بيلاروسيا لديها الرغبة في إقامة التعاون مع الجانب المصري وإنشاء كيانات صناعية في مصر ،مؤكدا على علمهم بحجم الاستثمارات بمصر.

وأكد على تقديم اتحاد الصناعات المساعدة والدعم للشركات التي ترغب في الاستثمار بمصر وذلك بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربي.

ومن جانبه ، قال حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الانتاج الحربي والعضو المنتدب إن زيارة وزيرة الصناعة البيلاروسي و الوفد المرافق له وممثلي عدد 6 شركات تهدف إلى زيادة التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى أن وزارة الانتاج الحربي قامت بخطوات جادة للتعاون مع الجانب البيلاروسي.