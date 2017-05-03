تأييد حبس 11 متهماً في أحداث «جامعة الأزهر»الأربعاء، 3 مايو 2017 12:42 م
قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 11 متهمًا، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة “بأحداث عنف جامعة الأزهر”.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة 11 متهمًا فى القضية المعروفة بـ”أحداث العنف بجامعة الأزهر”، والتى وقعت يوم 28 ديسمبر 2013 بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 3 و5 سنوات.
وعاقبت المحكمة كلا من “أحمد جلال نصرالدين، وأحمد يحيى دسوقي، ومصطفى رمضان، والسيد صلاح” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ”أحمد محمد مرسي، وأحمد محمود محمد كمال، ومحمد السيد أحمد، وأحمد السيد احمد، ورامى بلال عبدالمنعم، وأحمد سعيد مصطفى”، كما عاقبت المحكمة أيضا “ندى أشرف السيد سلامة” بالسجن عاما.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر بجانب تهديد موظفين عموميين واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف على نحو يؤدى لتكدير السلم العام.
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
الجزائريون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع غدا لاختيار ممثليهم فى المجلس الشعبى
يتوجه الجزائريون، غدا الخميس، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم فى المجلس الشعبى الوطنى “الغرفة الأولى من البرلمان” للسنوات الخمس المقبلة فى إطار انتخابات ...Wed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيرانWed, 03 May 2017 08:46:30 GMT
-
الملا : ضغط الجدول الزمني لمشروع تطوير قطاع البترول
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم /الثلاثاء/، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ...Tue, 02 May 2017 11:55:36 GMT