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تأييد حبس 11 متهماً في أحداث «جامعة الأزهر»
مظاهرات طلابية بجامعة القاهرة تنديدا بأحداث جامعة الأزهر - تصوير شيماء جمعة - مظاهرات طلابية بجامعة

تأييد حبس 11 متهماً في أحداث «جامعة الأزهر»

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:42 م

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 11 متهمًا، وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس من 3 إلى 5 سنوات على خلفية اتهامهم فى القضية المعروفة “بأحداث عنف جامعة الأزهر”.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة بمعاقبة 11 متهمًا فى القضية المعروفة بـ”أحداث العنف بجامعة الأزهر”، والتى وقعت يوم 28 ديسمبر 2013 بالسجن المشدد لمدد تراوحت بين 3 و5 سنوات.

وعاقبت المحكمة كلا من “أحمد جلال نصرالدين، وأحمد يحيى دسوقي، ومصطفى رمضان، والسيد صلاح” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لـ”أحمد محمد مرسي، وأحمد محمود محمد كمال، ومحمد السيد أحمد، وأحمد السيد احمد، ورامى بلال عبدالمنعم، وأحمد سعيد مصطفى”، كما عاقبت المحكمة أيضا “ندى أشرف السيد سلامة” بالسجن عاما.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم القتل والشروع فى قتل أفراد شرطة والتجمهر والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة بجامعة الأزهر بجانب تهديد موظفين عموميين واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف على نحو يؤدى لتكدير السلم العام.

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