تحدث الإعلامي رامي رضوان عن أهم أعمال الفنانة الراحلة “داليدا”، والتي ارتبطت بكثير من الأجيال المصرية مثل “سالمة يا سلامة” و”أحسن ناس”، وذلك من خلال برنامجه “8 الصبح”، المذاع على فضائية “dmc”، والذي قدم صباح اليوم تقريرًا عن “داليدا”، فقرة “أنا المصري”.

كما عرض البرنامج تقريرًا كاملًا عن السيرة الذاتية للفنانة الراحلة، التى ولدت فى شبرا ووصلت إلى العالمية، وتعود أصولها إلى إيطاليا، وفازت بمسابقة ملكة جمال مصر سنة 1954، واكتشفها بالصدفة رولاند برجر، ثم بدأت حياتها الفنية فى فرنسا، وغنت بتسع لغات منها العربية، والإيطالية، والفرنسية، والإنجليزية.