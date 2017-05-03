أردوغان: من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن التوصل لحل سياسي للصراع في سوريا هو هدف مشترك بين تركيا وروسيا، مؤكداً أنه من الضروري تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

وقبل توجهه إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قال إردوغان (حسبما نقلت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية) إن التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا كان الهدف المشترك لتركيا وروسيا.

وأضاف أردوغان:”قمنا مع روسيا بالعديد من الخطوات على طريق تسوية الوضع في سوريا. وبيننا تعاون فعال ولدينا أهداف مشتركة”.

وأكد الرئيس التركي للصحفيين، إنه سيبلغ بوتين خلال الزيارة بأنه يريد رفع العقوبات الاقتصادية الروسية عن تركيا على وجه السرعة.