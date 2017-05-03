وزير النقل يبحث التعاون مع شركة صينيةالأربعاء، 3 مايو 2017 12:47 م
اجتمع الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم الأربعاء مع مسئولي شركةCRBCالصينية لبحث العروض المقدمة من الشركة للتعاون في عدد من قطاعات النقل.
وأكد مسئولو الشركة، خلال الاجتماع، رغبتهم في التعاون مع الجانب المصري في عدد من المشروعات أهمها مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا .
من جانبه، قال وزير النقل إن ميناء سفاجا يحظى باهتمام الدولة لأنه قريب من منطقة المثلث الذهبى وهى منطقة استثمارية واعدة؛ وفى إطار خطة الدولة للنهوض بالموانئ المصرية فإن وزارة النقل وضعت خطة لإنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض بميناء سفاجا لترفع طاقة التداول إلى 1.2 مليون حاوية، فضلا عن زيادة كمية البضائع العامة المتداولة من نصف مليون طن إلى 2.5 مليون طن في المراحل التالية لخدمة مدن الصعيد والمثلث الذهبي مما يحقق طفرة في الإنتاج الصناعي والتنمية الاقتصادية لمدن الصعيد.
وأضاف أنه من المخطط تفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط من خلال إعادة تأهيل خط سفاجا/قنا للسكك الحديدية وربطه مع ميناء سفاجا البحري مع إنشاء مراسي للنقل النهري في قنا.
حضر الاجتماع اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر واللواء مصطفى الديب المستشار البحري لوزارة النقل.
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