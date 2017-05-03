رئيس البرلمان العربي يثمن قرار منظمة اليونسكو بشأن مدينة القدسالأربعاء، 3 مايو 2017 12:42 م
ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي مصادقة المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو مساء أمس الثلاثاء، على قرار يؤكد بطلان إجراءات دولة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس.
وقال السلمي - في بيان صحفي اليوم /الأربعاء/ - “إن التصويت على القرار يؤكد أن الضمير الإنساني الحي يقف إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية، كما يؤكد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة لمدينة القدس وللمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وبطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ عام 1967، ويعتبرها لاغية ولا قيمة لها كونها صادرة من قوة احتلال ليس لها شرعية”.
وأكد ضرورة تلبية مطلب اليونسكو لايفاد بعثة لليونسكو للتواجد بشكل دائم في مدينة القدس، لمراقبة ما تقوم به إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات وإجراءات تهويدية وتدميرية تسعى من خلالها إلى طمس معالم مدينة القدس التاريخية والحضارية والدينية وتغيير طابعها العمراني.
وطالب السلمي، مجلس الأمن باتخاذ التدابير اللازمة لإرغام دولة الاحتلال على وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والاستيطان وتهجير عرب مدينة القدس ومضايقتهم في الدخول والخروج من وإلى المدينة، وسائر الممارسات اللاإنسانية وغير المشروعة في مدينة القدس.
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