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الداخلية تغلق 5 صفحات اليكترونية تحرض على العنف والإرهاب
مبنى وزارة الداخلية المصرية

وتضبط 30 قضية ابتزاز اليكتروني

الداخلية تغلق 5 صفحات اليكترونية تحرض على العنف والإرهاب

الأربعاء، 3 مايو 2017 12:47 م
ا ش ا

واصل قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية جهوده؛ لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة، ومتابعة الصفحات التحريضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، ومكافحة جرائم الابتزاز المادى والنصب على المواطنين.

وأسفرت جهود القطاع - التى جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية خلال أسبوع - فى مجال ضبط ومتابعة أنشطة العناصر الإرهابية والإثارية المحرضة عبر شبكة الإنترنت، عن السيطرة على 5 حسابات؛ لقيام القائمين عليها بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى.

كما أسفرت الجهود فى مجال مكافحة كافة الجرائم الجنائية بكافة أنواعها، عن ضبط 30 قضية متنوعة عبر شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت”؛ وذلك من خلال التنسيق مع عدد من مديريات الأمن المختلفة... وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.

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