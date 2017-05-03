طالب: الرسول تحمل الإهانة من أجل الدعوة

كاتب: سقطة في حق الأزهر الشريف

ربة منزل: القهوة لترويق الدماغ

باحث: الازهر دولة يديرها الموظفين

انتشرت ظاهرة وعاظ المقاهي في محافظة الإسكندرية، وقام عدد من الأزهر الشريف بجولات علي رواد المقاهي والكافيهات والكازينوهات الليلية، وأهتموا في جولاتهم على الخصوص بالمقاهي الشعبية المنتشرة في الشوارع الجانبية والحارات والأزقة.

المشروع قديم وطرح في الأزهر عدة مرات وخاصة بعد فكرة تجديد الخطاب الديني، ورغم ذلك فإنه لم يظهر بشكل واضح إلا فى الشهرين الماضيين، ولم ينفذ إلا في محافظة الإسكندرية بعد التفجيرات الإرهابية الأخيرة، وكانت بدايته حين فوجئ رواد مقاهي حي العجمي بالإسكندرية بمجموعة من المشايخ يرتدون الزى الأزهري وتزين وجوههم لحى خفيفة، يتحدثون إليهم ويتقربون إليهم خلال لعب «النرد» و«الدومينو» معهم أو مشاركتهم بعض المشروبات الساخنة، دون أن يلوموهم على تدخين السجائر أو «الشيشة» أو مشاهدة التليفزيون والمباريات.

تجربة البنا

المشهد أعاد في أذهان الناس تجربة حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين عندما ذهب الإمام إلى أحد المقاهي الكبرى بالإسماعيلية المكتظة بالرواد، وأراد أن يلفت إليه الأنظار، وعلى حين فجأة تناول جذوة “بصَّة” من إحدى النراجيل (الشيشة)، وألقى بها وهي ملتهبة من أعلى فنزلت على إحدى المناضد وسط الجالسين وتناثرت، فارتفع الحاضرون وغادروا المكان مذعورين، وتلفَّتوا يبحثون عن مصدرها فرأَوا شابًّا وسيمًا واقفًا على كرسي يقول لهم: “إذا كانت هذه الجذوة الصغيرة قد بعثت فيكم الذعر إلى هذا الحدِّ، فكيف تفعلون إذا أحاطت النار بكم من كل جانب ومن فوقكم ومن تحت أرجلكم وحاصرتكم فلا تستطيعون ردَّها؟ وأنتم اليوم استطعتم الهرب من الجذوة الصغيرة فماذا أنتم فاعلون في نار جهنم ولا مهرب منها؟!.

تقمص البنا في مروياته شخصية ابو زيد الهلالي سلامة وأخذ يحدث الناس قصة (الزير سالم) أو في قصة (عنترة بن شداد) ، ثم ارتفع بالسامعين من هذا الحديث إلى كيف جعل الإسلام من هؤلاء الأبطال عمالقة؟ وكيف أوجد من هؤلاء الجاهليين أبطال الإسلام “خالد بن الوليد”، و”عمرو بن معد يكرب” وأمثالهم؟ هكذا استرسل يحدثهم عن بطولات الفتوح الإسلامية فسعد الناس بهذا الأمر، وبدأوا ينادون “الأفندي” ليجلس على المنصة التي يجلس عليها المعلم الكبير صاحب الربابة، ثم أُعدت له جلسة أخرى فصار له درسان في المقهى.

كما أعاد المشهد لرواد المقاهي، مشهد مسلسل الجماعة في الجزء الأول للكاتب وحيد حامد، عندما دخل الفنان إياد نصار وقام بخطابة في الناس في إحدى مقاهي الإسماعلية، الطريقة الدعوية انتهجها الازهر مؤخرا ويريد أن يعممها في جميع المحافظات وهو ما اصطلح عليه البعض بتسميتها “المقاهى الثقافية”.

البلاغ في أي مكان

فكرة وعاظ المقاهي أثارت حفيظة البعض واستهجانهم وترحيب البعض الآخر بها واعتبروها ضرورة، فقد علق المهندس محمد ناصيف قائلا: “أي امر يصبح صعب في البداية فقط ، لكن بعد ذلك يحدث نتيجة كبيرة، طريقة الإخوان نجحت في كده نجاح كاسح، وهما استحملوا صعوبات البداية بجلد وصبر. ويضيف ناصف: “الذي يجلس في المسجد لا يحتاج الوعظ زي اللي قاعد في قهوة لا يحتاج الجامع غير يوم الجمعة إن ذهب ، يبقى هنقدر ندعو رواد المقاهي ونصل إليهم ازاي ، يبقى لازم الشيوخ تتحمل اللي ممكن يحصل، لا ينبغي أن تقف كرامة الأزهري حائل دون الوصول لجميع الناس”.

يقول الطالب الأزهري عبد الرحمن الخطيب لو رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعرض للإهانة من قريش فلن تستكثر الإهانة علي الأزهر مقابل نشر الفكر المعتدل ‘إعادة توجيه الشباب هذا هو الأمر الهام الذي ينبغي أن يتفهمه الجميع في هذا التوقيت الهام والحساس والحيوي”.

السيدة منال مسعد ربة منزل طيب تقول: “بما إن المقصود من هذه الفكرة هم فئة الشباب ورواد المقاهي وعامة الشعب فمن الواجب أن أقول رأيي كأم لشباب وبنات، الواقع يقول إن لو ابني جالس على قهوة أو كافيه وكلمته أقول له هات فينو معاك هايقول لما اروح البيت ابقي قولي لي على طلباتك لأن وقت القهوة ده ـ بيروق دماغه ـ ويقعد مع أصحابه فهل من المعقول أن يظن شيخ أزهري أنه إذا وقف وسط هؤلاء الشباب وبدأ في الكلام سيجد له منصتا؟ أظن لا”.

فكرة غير مناسبة

وحول مفهوم الفكرة علق الكاتب الصحفي حسن القاضي بقولة “وعاظ المقاهي” فكرة بدأت إدراة الأزهر تنفيذها لتجديد الخطاب الديني؟!!، ومعناها ذهاب الوعاظ إلى المقاهي، آراها من أجل أثبات أنهم متحررون ووسطيون.

ووسط دخان الشيشة واللعب بالنرد يبدأون إلقاء الموعظة، وهم يرتدون العمامة، ولا أدري كيف للعمامة الأزهرية أن تقف بجلالة قدرها في مقهى أمام شباب بعضهم يضعون قدما على قدم، والشيشة تخرج من أفواهم، والشيخ المعمعم واقف وهم جالسون.

وبعض المقاهي معروفة بسوء سمعتها، وبعضها يقف الواعظ في كافيه وأمامه فتاة ترتدي بنطلون مقطوع وصديقها بجوار ودخان الشيشة يخرج من أفواهههما؟!!!.

ويضيف القاضي ” سمعت أن أحد رواد “كافي شوب” قال للمشايخ: متأسف مينفعش تقتحموا حرية رواد الكافيه؟!!..إنه موقف مذل مهين للأزهر، وفكرة ساقطة، أرى وجوب التحقيق الفوري مع مشيخة الأزهر وقياداتها لوقف هذا العبث، وهذه الإساءة لعمامة الأزهرية، وهذا التلاعب المسمى عندهم تطوير الخطاب الديني “.

ويستكمل القاضي أنه كتب منشور علي الفيس بوك يرفض فيه فكرة “وعاظ المقاهي” وأحدث هذا المنشور ردودا داخل الفيس وخارجه، وقد اتضحت الفكرة بعدها !!!، وتسألت أتري إدارة الأزهر كانت تقصد (المقاهي الإليكترونية)، وعددها 60 ألف مقهى في مصر، لانها تدعو للتشدد والقتل وكراهية الآخر ومحاربة جيش مصر، وكل مقهى يضم آلاف الشباب، وكل شاب له صفحة تضم آلاف الأصدقاء.. السادة الوعاظ سمعوا كلمة “مقاهي” فذهبوا بسرعة إلى المقاهي العامة المصرية(التي لا يوجد فيها مقهى واحد ينشر التشدد أو التطرف أو يحض على كراهية الجيش).. وصدق الشاعر: أقول له زيداً فيسمعها عمراً ويكتبها خالداً وينطقها أحمدا، فكان عنده لبس وخلل في السماع والكتابة والنطق.

فكرة سديدة

بينما علق الداعية الأزهري علي محمد شوقي بقولة فإنَّ من خير ما تصرف فيه الجهود، وتبذل فيه الطاقات هو نشر هذا الدين الإسلاميُّ العظيم، وبيانه للناس بأسلوب ميسَّر يفهمه العامة والخاصة.

وأوضح أن فكرة الوعظ بالمقاهي فكرة سديدة، وفَّق الله -عز وجل- رجالات الوعظ الأزهريِّ إليها، فإن المقاهي أماكن تجمُّع كثير من الناس الذين هم ضحيَّة تلك الجماعات الهدَّامة والفرق المنحرفة، وهؤلاء –أعني أهل المقاهي- نقموا على هذه الأفكار؛ فكأنهم آثروا العزلة في هذه الزوايا، ولكنهم –وللأسف- حملوا أمر كُلِّ الدعاة إلى الله على محمل الغلو والتشدد دون تفريق، فكانت خطوة موفَّقة أن يُعيد الدعاةُ الأزهريون المصلحون إلى هؤلاء المساكين الأمل في إقامة علاقة ربانيَّة جديدة على فكرٍ مستنير، ومنهج إسلاميٍّ معتدل واضح.

ولكن الداعية نبه الدعاة الشباب وعاظ الأزهر إلى ضرورة نشر محاسن الإسلام وفضائل الأمَّة في قلوب الناس، وليكن شعارهم: (الخير جاي)، فليُطمئنوا الناس إلى أن المستقبل بإذن الله أفضل، طالما التزموا دين الله عز وجل، وأطاعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وطالما عملوا دون كسل، وطلبوا العُلا دون ملل.

وطالب رجالات الأمن، والمسؤولين، أن يقوموا بمساعدة وحماية إخوانهم من رجالات الوعظ، وإعطائهم هيبتهم العلمية والإصلاحية في قلوب الناس؛ حتى نجتمع جميعًا على نشر الخير والهدى والعلم في كُلِّ مكان من أرض مصر.

دعاه لا مديرون

ومن جانب آخر قال الباحث الإسلامي الشحات محمد عرابي: “إننا لا يجب أن نصادر على تجربة الأزهر في نشر وعاظه على مقاهي الإسكندرية، التجربة استخدمت قبل ذلك من قبل تيارات دينية، ومن المبكر الحكم لها أو عليها، دعوا الأزهر يتحرك، بل ليتحرك كل فرد وكل مؤسسة في البلد ثم نقيم التجارب بعد ذلك.

وأضاف عرابي، الأزهر دولة للأسف يديرها الموظفون، أما أصحاب الرسالة فهم قلة تكاد العين لا تراهم لذلك الحصاد هزيل، الأزهر يملك وزارة تربية وتعليم خاصة به من الابتدائي حتى الثانوي، ونظرة على حال المعاهد والمعلمين والمناهج، أصاب بالإحباط في أي حوار مع المعلمين بصفة عامة ومنهم الأزهرية.

وأكد أن الأزهر يملك وزارة تعليم عالي في الجامعة وفروعها في كل الجمهورية، متسائلا: هل حرق المشيخة وصوب كلية الزراعة ونباتاتها ومعاملها والاعتداء على بعض أعضاء هيئة التدريس يعطي انطباعًا إيجابيًّا على أن الأمر يسير على المسار الصحيح؟.

واستكمل عرابي: أن اختراق الأزهر بهذا الشكل المؤلم آلمنا جميعًا وما يزال يؤلمنا لن أتكلم عن سلوك طلبة المدينة الجامعية بالحي السادس مع الأهالي، الأرشيف موجود، ولا عن عنفهم مع قوات الأمن الذي شاهدناه على الهواء مباشرة الأزهر يملك وزارة إعلام ممثلة في: إذاعة القرآن الكريم، فضائيات خلت لها الساحة من المنافسين .. أين هي من دنيا الناس؟،مطبوعات سيّارة كمجلة الأزهر.

وختم حسان حديثة بأن وزارة الأوقاف تملك عشرات الآلاف من المساجد في كل قرى ومدن مصر، ومطبوعات أنيقة وجيدة، ما هي المحصلة؟!.