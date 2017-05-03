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الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة
شعار وزارة الداخلية المصرية

الداخلية: بدء تحصيل باقي رسوم رحلة حج القرعة

الأربعاء، 3 مايو 2017 11:28 ص

قررت وزارة الداخلية بدء تحصيل باقى رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام إعتبارًا من الثلاثاء 2/5/2017 حتى الخميس 11/5/2017 – وقد تم تحديد تلك الرسوم بمبلغ وقدره 24650 جنيها “أربعة وعشرون ألفًا وستمائة وخمسون جنيهًا”.

كما حددت شركة مصر للطيران سعر تذكرة الطيران لحج القرعة بمبلغ 10350 جنيها “عشرة آلاف وثلاثمائة وخمسون جنيهًا”. ​

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