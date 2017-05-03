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شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل "رمضان كريم"
روبي - رمضان كريم

شاهد.. البرومو التشويقي لمسلسل "رمضان كريم"

الأربعاء، 3 مايو 2017 11:29 ص

طرحت الجهة المنتجة لمسلسل “رمضان كريم” للفنانة روبي والذي يقوم بإخراجه سامح عبدالعزيز، البرومو التشويقي للعمل ومن المقرر مشاركته في رمضان المقبل.
كما تجسد “روبي” دور فتاة من حي شعبي تعمل في الأسواق الحرة، وتتمرد دائمًا على حياتها البسيطة، وتريد أن تنتقل لمستوى آخر، ما يجعلها تتبرأ من أسرتها، وتلجأ إلى تأجير أم وأب غير والديها ضمن الأحداث لتعرفهم على أصدقائها وحبيبها الذي يُجسد دوره الفنان شريف سلامة، وتحاول روبي دائما أن تظهر أنها من طبقة غنية.
وتتطرق أحداث المسلسل إلى طقوس شهر رمضان في الحارة المصرية، في سياق درامي اجتماعي، ويعد المسلسل التجربة الأولى إنتاجيًا للسبكي في الدراما.
مسلسل “رمضان كريم” بطولة كل من روبي وشريف سلامة، وسيد رجب ومحمود الجندى وصبري فواز ونجلاء بدر وسهر الصايغ ومحمد لطفي وشيرين الطحان، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبد العزيز.



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