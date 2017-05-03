ذكرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدد مشروعات النفع العام التي تمت الموافقة على تخصيص مساحات من الأراضي لإقامتها منذ بداية العام وحتى الآن بلغ حوالي 1675 مشروعا على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم - أن المشروعات التي تم إصدار الموافقات لها، من بينها حوالي 1065 مدرسة تعليم أساسي وثانوي ومعهدا أزهريا، فضلا عن 239 محطة صرف ومعالجة صرف صحي، و42 مركز شباب، وكذلك 22 مشروع وحدات سكنية وإسكان اجتماعي للشباب، و21 مسجدا، فضلا عن 49 وحدة صحية، و11 محطة مياه شرب، و11 مبنى إداريا ومجمع مصالح وخدمات حكومية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن ذلك يأتي في إطار تحفيف العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خطط الدولة وتوجهاتها في التيسير على المواطنين ، وإتاحة الخدمات لهم، خاصة في المناطق النائية، والمساهمة أيضا في علاج أزمة زيادة كثافة الفصول والطلب على زيادة عدد المدارس.