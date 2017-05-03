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الأربعاء 3 مايو 2017 11:26 صباحاً
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«أبناء مبارك» يحتفلون غداً بعيد ميلاد الرئيس الأسبق
حسني مبارك

«أبناء مبارك» يحتفلون غداً بعيد ميلاد الرئيس الأسبق

الأربعاء، 3 مايو 2017 11:26 ص

أعلن جروب “أبناء مبارك”، تنظيم حفل عيد ميلاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، غداً الخميس، في الـ4 عصراً، بنادي الجزيرة في المعادى.

ووجه الجروب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اليوم الأربعاء، الدعوة لكل المصريين، ومحبي الرئيس مبارك، و”آسفين ياريس”، وحملة “تكريم الرئيس”، لحضور الحفل.

ودعا الجروب، الصحفيين والإعلاميين؛ لتغطية الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأسبق مبارك.

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