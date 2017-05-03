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الأربعاء 3 مايو 2017 11:22 صباحاً
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سافيتش:أمامنا 90 دقيقة أمام ريال مدريد ولن ننسى دوري الأبطال
ستيفان سافيتش

سافيتش:أمامنا 90 دقيقة أمام ريال مدريد ولن ننسى دوري الأبطال

الأربعاء، 3 مايو 2017 11:22 ص
أ ش أ

أبدى ستيفان سافيتش، مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني، استياءه الشديد من الخسارة بنتيجة (0-3)، أمام ريال مدريد ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء.

وسجل كريستيانو رونالدو الأهداف الثلاثة لريال مدريد، ليضع الملكي قدمه في نهائي دوري الأبطال، ويقترب بقوة من لقاء التتويج للموسم الثاني على التوالي.

وقال سافيتش، خلال تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “لن ننسى دوري أبطال أوروبا، ويتبقى أمامنا 90 دقيقة أخرى على ملعبنا فيسنتي كالديرون، وأمام جماهيرنا ولماذا لا نفكر في العودة في النتيجة؟”.

وأضاف “إنه أمر صعب للغاية أن نخسر بثلاثية، ولكننا نفكر حاليًا في مواجهة إيبار بالليجا، ثم مواجهة ريال مدريد في العودة بدوري الأبطال”.

وأتم مدافع الروخي بلانكوس، حديثه بقوله “كنا نبحث عن هز شباك صاحب الأرض، وريال مدريد لم يسيطر على الهجمات المرتدة، وعلينا أن نقدم كل ما لدينا ونتطلع للأفضل”.

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