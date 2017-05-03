إسرائيل تحذر اليهود من السفر لتونس لـ "حج الغريبة"الأربعاء، 3 مايو 2017 11:26 ص
أصدرت هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تحذيرا لليهود من مغبة السفر إلى تونس، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاحتفالات بعيد ما يسمى “لاج باعومير”، المتوقع إقامتها فى جزيرة جربة التونسية منتصف الشهر الحالى.
وقالت الهيئة فى بيان لها: “إن التحذير ينبع من معلومات استخباراتية، تشير إلى احتمال وقوع هجمات إرهابية ضد أهداف يهودية، وطالبت من كافة المواطنين الإسرائيليين المتواجدين حاليا فى تونس بالمغادرة الفورية”.
ويأتى ذلك فى وقت عملت فيه قوات الأمن التونسية على تعزيز إجراءاتها الأمنية فى جزيرة جربة (جنوب)، والمدن القريبة منها، استعدادا لموسم الزيارة السنوية ليهود العالم إلى معبد “الغريبة” (الحج اليهودى) بالجزيرة.
وتوقع رئيس الجالية اليهودية بتونس بيريز الطرابلسى، زيادة أعداد الزوار اليهود فى هذا الموسم من “حج الغريبة”، من دون تحديد أعداد، ويزور اليهود من مختلف دول العالم معبد الغريبة بجزيرة جربة، الذى يعتبر الأقدم فى أفريقيا.
ويقع معبد “الغريبة” فى قرية صغيرة بجزيرة جربة، سكنها اليهود فى الماضى، وتسمى “الحارة الصغيرة” حاليا، وتبعد عدة كيلومترات جنوب غرب “حومة السوق” المدينة الأكبر بجربة.
ويتمثل “حج الغريبة” فى جملة من الاحتفالات وإقامة صلوات وإشعال شموع داخل الكنيس والحصول على “بركة” حاخاماته وذبح قرابين (خراف)، والغناء فى أجواء من الفرح وتناول نبيذ “البوخة” المستخرج من ثمار التين، والذى يشتهر بصناعته يهود تونس دون سواهم.
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