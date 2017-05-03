محطة «صرف صحي» بمصر بتكنولوجيا مجريةالأربعاء، 3 مايو 2017 11:19 ص
اتفقت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والإنتاج الحربى، وإحدى الشركات المجرية العاملة فى مجال تكنولوجيا الصرف الصحى، على بدء دراسة تنفيذ أول محطة صرف صحى بالتكنولوجيا التى تستخدمها الشركة فى معالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحى، فى مدينة العلمين الجديدة.
وقال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربى، خلال الاجتماع بمسئولى الشركة، فى وزارة الإسكان، بحضور السفير المجرى بيتر كيفك، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان والمشرف على قطاع المرافق، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان للمرافق، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى: إن مصانع الإنتاج الحربى مستعدة لتصنيع المواسير والمواد التى تستخدمها الشركة، بحيث يتم الاستعانة بخبرات الشركة الهندسية، فى إقامة المحطات، وتصنيع كافة المواد المستخدمة فى مصر.
واستعرض مسئولو الشركة مزايا محطات المعالجة، التى قامت بإنشائها فى العديد من دول العالم مثل الهند والصين وإندونيسيا وماليزيا، مؤكدين أن نقل التجربة فى مصر، سهل للغاية خلال المرحلة الحالية، ويمكن توطين التكنولوجيا بسهولة فيها على أن يتم تعظيم التصنيع المحلى للمكونات المختلفة للمحطات.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوى، إلى أنه سيتم عقد اجتماع فني بين الجانبين المصرى والمجرى، لبدء دراسة إحدى المحطات فى مدينة العلمين الجديدة، والتى ستكون مدينة خضراء، وتنفيذ أول محطة بالتكنولوجيا المجرية.
وشدد المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على أنه سيتم تنفيذ المشروعات المشتركة، من خلال شراكة بين الشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الحيوى والشركة المجرية.
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