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منى منير: قانون الاستثمار خطوة جيدة فى عام المرأة
المرشحة منى منير

منى منير: قانون الاستثمار خطوة جيدة فى عام المرأة

الأربعاء، 3 مايو 2017 11:12 ص

أكدت النائبة منى منير تأييدها لقانون الاستثمار الجديد والذي يناقشه المجلس حاليا مؤكدة أنه يستهدف جذب الاستثمارات وزيادتها مما يدر دخلا جديدا ويساهم في مواجهة ازمة البطالة.

وأوضحت “منير” ان حوافز الاستثمار بالقانون الحالي مشجعة لجذب الاستثمار، كما أوضحت أن المناطق الحرة الخاصة تعد من أهم أسباب جذب الاستثمار المتميز وتسهم في إنشاء وتشغيل مشروعات جديدة.

وأردفت أن قانون الاستثمار خطوة تشريعية فى عام المرأة لاسيما وان قانون الاستثمار سيفتح مجالات للعمل وجذب الاستثمار، وهذه الانتعاشة وفرص العمل الجديدة بالطبع ستوجه الى أكثر الفئات احتياجا للعمل وعلى رأسهم الرأة عامود المنزل الاقتصادى.

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