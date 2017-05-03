أنقذ نشطاء إندونيسيين من دعاة حماية البيئة، قردا أمهق نادرا من فصيلة إنسان الغاب من الأسر في جزيرة كاليمانتان.

واحتجز السكان المحليون في مقاطعة كاليمانتان الوسطى القرد، وهي أنثى صفراء الشعر وزرقاء العينين وتبلغ من العمر 5 أعوام - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وقالت منظمة (بورنيو أورانجوتان سيرفايفال) على موقعها الإلكتروني “الفحص البدني المبدئي الذي أجراه فريقنا الطبي حدد أنها (إنسان غاب أمهق)”.

وأضافت “لون عيناها وشعرها وبشرتها أفتح من الطبيعي كما أنها حساسة للضوء”.

وقالت المنظمة، إن هناك فرصة جيدة لإمكان إطلاقها في البرية قريبا.

وقرد إنسان الغاب، الذي يصنفه الصندوق العالمي للحياة البرية بأنه في خطر شديد للانقراض، شعره بني أو برتقالي في الغالب وعيونه داكنة وموطنه الأصلي إندونيسيا وماليزيا.