البحرية الألمانية تؤكد ضبط سفينة محملة بالأسلحة قبالة الساحل الليبيالأربعاء، 3 مايو 2017 11:03 ص
أكد الناطق باسم وزارة الدفاع الألمانية ، ينس فلوسدورف ، أن البحرية الألمانية المشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي لمكافحة تهريب الأسلحة قبالة الساحل الليبي، ضبطت سفينة محملة بالأسلحة .
وأضاف فلوسدورف ،في تصريح صحفي ، إن من بين العتاد الذي تم ضبطه بنادق آلية ومدافع هاون، وذخائر وأسلحة مضادة للدبابات، وكميات كبيرة من الذخائر والقنابل اليدوية، حيث أوقف زورق تابع للبحرية الألمانية هذه السفينة شرق مدينة مصراتة.
وتأتي تصريحات المتحدث تأكيدًا لتقرير للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني “إيه آر دي”، فيما لم تدل وزارة الدفاع الألمانية بعد ببيانات عن مصدر هذه الأسلحة ولمن كانت موجهة.
وحسب بيانات قيادة العملية في روما، فإن السفينة المضبوطة كانت ترفع العلم الليبي ، وتولى مهمة تفتيش السفينة ، جنود مدربون تدريبًا خاصًا من ليتوانيا، كانوا على متن السفينة الألمانية «راين» التي تشارك في مهمة الاتحاد الأوروبي قبالة الساحل الليبي.
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