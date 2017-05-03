فتحت الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى أبوابها، منذ قليل، استعدادا لمغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في زيارة لمدة يومين، لإجراء مباحثات مع قيادات دولة الإمارات تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وانتظمت الخدمات التأمينية بمحيط الاستراحة الرئاسية، كما تم تمشيط المنطقة بواسطة الكلاب البوليسية المدربة وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وتمركزت عناصر التأمين على كل الطرق المؤدية من وإلى المطار.