وزير الري يبحث مع نظيره البيلاروسي التعاون المشتركالأربعاء، 3 مايو 2017 10:50 ص
التقى وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، اليوم الأربعاء، مع أندريل كوفكوتو وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة بدولة بيلاروسيا، وذلك في بداية الزيارة الرسمية التي يقوم بها كوفكوتو إلى مصر والتي تستمر يومين ، يلتقي خلالها مع عدد من الوزراء والمسئولين المصريين، لبحث التعاون المشترك.
وقد قام الدكتور محمد عبد العاطي يرافقه أندريل كوفكوتو بزيارة إلى المركز القومي لبحوث المياه وذلك للتعرف على الإمكانات البحثية لمختلف المعاهد بالمركز القومي لبحوث المياه وأهم الأبحاث التي يتم العمل عليها.
كما تم عقد اجتماع تشاوري بين الجانبين ضم من الجانب المصري ممثلين عن وزارة الموارد المائية والري ووزارة البيئة ووزارة الإسكان والمرافق ووزارة التعاون الدولي ووزارة البترول وشركة الريف المصري ومن الجانب البيلاروسي ممثلي وزارة التعاون الدولي.
تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات وعلى رأسها البحوث والاستكشافات الجيولوجية، وإدارة المخلفات الصلبة، ومعالجة مياه الصرف الصحي.
ومن المقرر أن يلتقي أندريل كوفكوتو خلال زيارته مع كل من الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
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