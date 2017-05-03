زيدان فخور بالفوز على أتليتكو..ويؤكد عدم حسم التأهلالأربعاء، 3 مايو 2017 10:47 ص
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سعادته بفوز فريقه بثلاثية نظيفة على اتليتكو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنه قال أن فريقه لم يحسم التأهل لنهائي المسابقة حتى الان ولابد أن نبدأ الاستعداد للمباراة الثانية.
وأضاف زيدان فى تصريح بعد المباراة نقلته وكالة الانباء الاسبانية “قدمنا مباراة كبيرة ولكن لا تزال هناك مباراة أخرى..أحرزنا ثلاثة أهداف وحافظنا على نظافة شباكنا ولكن لازالت مباراة الاياب لا نعرف ما سيحدث حتى تنطلق صافرة الحكم” في ملعب الكالديرون الاسبوع القادم ولذلك سنبدأ الاستعداد مع نفس مجموعة النجوم بعد هذه المباراة الكبيرة أنا فخور بهم”.
وأشار إلى أنه “يجب التفكير في مباراة السبت لانها صعبة ..وقال سنحتفل ولكن يجب التفكير في الليجا وبعدها نفكر في الاياب لا يوجد شيء محسوم حتى الآن”.
كان ريال مدريد قد تغلب على جاره اللدود بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي التشامبيونزليج مساء امس ليضع قدما في المباراة النهائية لكن سيتعين على الميرينجي أولا خوض مباراة الإياب بملعب فيسنتي كالديرون في 10 من الشهر الجاري.
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