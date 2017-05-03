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المركزي الإحصاء: انتهاء مرحلة التسجيل الذاتي للأسر إلكترونياً
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ‎

المركزي الإحصاء: انتهاء مرحلة التسجيل الذاتي للأسر إلكترونياً

الأربعاء، 3 مايو 2017 10:45 ص
أ ش أ

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انتهاء فترة التسجيل الإلكتروني لبيانات تعداد السكان مساء أمس الثلاثاء ، وذلك ضمن المرحلة الثانية للتعداد العام للمنشآت والسكان والمباني 2017 ، وهي المرحلة التي تم خلالها إدخال بيانات الأسر إلكترونياً.

وأعرب الجهاز - في بيان له اليوم - عن شكره للأسر التي قامت بذلك ، مشيرا إلى أن المعاونين سيقومون بتوزيع كارت الرقم التنظيمي للخدمات للأسر التي قامت بتسجيل بياناتها إلكترونياً بالمرور عليها في مناطق الإقامة.

كما لفت إلى أن المواطنين الذين أبدوا الرغبة في التسجيل الإلكتروني ولم يتمكنوا من إتمام ذلك ، سيتوجه مندوبو التعداد لهم بأماكن إقاماتهم لاستيفاء بياناتهم.

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