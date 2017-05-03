قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان اليوم الثلاثاء، إن بضع عشرات من الجنود البريطانيين وصلوا إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

وقالت البعثة في بيان: “ستقوم قوات المهندسين الملكيين بمهام في مخيمات الأمم المتحدة؛ لتحسين ظروف الإقامة والطرق والأمن ونظام الصرف الصحي، علاوة على إنشاء مرسى على نهر النيل ومهبط لطائرات الهليكوبتر”.

وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية في 2013، بعد عامين فقط من انفصاله عن السودان، وذلك بعدما أقال الرئيس سلفا كير نائبه ريك مشار.

وفر أكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم من بين عدد السكان البالغ 12 مليونا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن 35 جنديا وصلوا لتعزيز قوة بريطانية منتشرة هناك بالفعل قوامها أكثر من 200 جندي. وسوف يرتفع هذا العدد إلى نحو 400 في الشهور القادمة.

وأعلنت الأمم المتحدة أن عدة مناطق في جنوب السودان تعاني المجاعة، وأن نحو نصف السكان يواجهون نقصا في الغذاء.