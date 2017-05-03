تأجل سفر إيمان أحمد عبد العاطى، المعروفة إعلاميا بأسمن امرأة فى العالم، من الهند للإمارات للمرة الثانية على التوالى، حيث كان من المقرر أن تسافر ليلة الأربعاء، لكن تم التأكيد اليوم على سفرها غدا الخميس.

وقالت مصادر، لصحيفة “zeenews” الهندية، إن إيمان ستنتقل إلى مستشفى برجيل فى أبو ظبى فى الساعة السادسة مساء أو السابعة مساء على متن طائرة إيرباص 300 مصرية.

وتودع إيمان الهند بعد أن وصل وزنها إلى 171 كيلوجراما وأجريت جراحة تكميم معدة، إلا أن أختها أثارت مشكلة كبيرة عندما صرحت بأن أطباء الهند يستغلون إيمان من أجل الشو الإعلامى وحالتها تتدهور، واشتعلت الأزمة بين دفاع وهجوم إلى أن تدخل الجانب الإماراتى لنقل إيمان من أجل استكمال علاجها فى مستشفى برجيل بأبو ظبى.