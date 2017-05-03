أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم يسود طقس معتدل ابتداء من السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة بجنوب الصعيد.

وتوقع عبد العال من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الأربعاء، ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا ابتداء من يوم الجمعة بنسبة تتراوحا ما بين درجة إلى درجتين، محذرا من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمناطق المائية.

وأشار إلى أن البحرين الأحمر والأبيض المتوسط مؤهلان لكافة أعمال الملاحة البحرية والصيد، مؤكدا اعتدال حالتهما.