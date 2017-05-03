اقترح رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر سحب الهاتف الذكي من الرئيس دونالد ترامب بعد تغريدة له حول احتمال “إغلاق الحكومة”.

وذكرت مجلة Washington Examiner الأسبوعية أن أعضاء مجلس الشيوخ بالكونغرس أعربوا عن امتعاضهم بخصوص رسائل ترامب خلال تناوله العشاء مع نائبه مايك بينس التي أضرت، من وجهة نظرهم، بالسعي لتحقيق توافق الآراء داخل الحزب الجمهوري وبين الجمهوريين والديمقراطيين.

وبعد اللقاء مع بينس أعلن كروكر أنه يجب سحب جهاز ايفون “iPhone” من ترامب وأن يقوم موظفو البيت الأبيض لاحقا بفحص الرسائل التي يرسلها الرئيس.

وكان ترامب قد كتب تغريدة حول”إغلاق الحكومة” بعد تنازلات للجمهوريين في الكونغرس الأمريكي حول مشروع الميزانية لعام 2017. لقد وافق المشرعون من الحزبين الرئيسيين على أن قسم النفقات في الميزانية سيبلغ حوالي تريليون دولار بما في ذلك زيادة نفقات الدفاع بمقدار 25 مليار دولار بالمقارنة مع عام 2016 .