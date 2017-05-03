قتلى وجرحى في هجوم للقاعدة على مواقع أمنية جنوبي اليمنالأربعاء، 3 مايو 2017 11:02 ص
شن عناصر تنظيم القاعدة، فجر الأربعاء، هجوما على شرطة مدينة شقره الساحلية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن، وأسفر عن قتلى وجرحى، وفقا لمصدر أمني.
وقال قائد قوات التدخل السريع العميد، عبداللطيف السيد، في تصريح لوكالة “الأناضول” الإخبارية، أن “عناصر تابعه لتنظيم القاعدة شنت فجر اليوم هجوما على عدد من المواقع بشقره الساحلية، شرق زنجبار، منها مركز شرطة المدينة ونقطة أمنية بمثلث ” احور-شقره-لودر”، مستخدمة اسلحة ثقيلة ومتوسطة”.
وأضاف أن “قوات الحزام الأمني في ابين، تصدت للهجوم وقتلت عددا من عناصر القاعدة، “لم يحدده”، مؤكدا إصابة 3 جنود من أفراد الحزام الأمني بإصابات مختلفة، أسعفوا على أثرها إلى مستشفى الرازي العام بمدينة جعار.
وذكر السيد، أن الاشتباكات استمرت زهاء ساعة ونصف الساعة، إلا أن وقوع الهجوم تحت جنح الليل، ساهم في عدم معرفة المزيد من التفاصيل حول الحادثة، خاصة في جانب العناصر المهاجمة.
وأشار، أن قوات عسكرية كبيرة من اللواء 115 مشاه، اتجهت من زنجبار، إلى شقره وقت اندلاع الاشتباكات، مما أجبر عناصر القاعدة على الفرار إلى الجبال القريبة من المنطقة.
وأكد، أن الوضع الحالي في شقرة مستتب، وتحكم قوات الجيش والحزام الأمني، سيطرتها على المدينة من كل الاتجاهات.
وفي 19 يناير/ كانون ثان 2017، شن مسلحون ينتمون للقاعدة، هجوما على نقطة مثلث شقرة الساحلية بمحافظة أبين، ما أدى إلى مقتل جندي وجرح آخر.
وكانت الحكومة اليمنية، قد أعلنت في أغسطس/ آب 2016، السيطرة على أبين، وطرد عناصر “القاعدة” منها، إلا أن التنظيم يشن بين الحين والآخر هجمات متكررة على نقاط أمنية ومقار عسكرية، ذهب ضحيتها العشرات من الجنود.
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