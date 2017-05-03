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وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر‎
موانئ البحر الأحمر

وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر‎

الأربعاء، 3 مايو 2017 10:38 ص
أ ش أ

وصلت إلى ميناء الزيتيات بمحافظة السويس السفينة جاز ايجين وتقل 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر- فى تقريره اليومى عن حركة الملاحة فى موانئ الهيئة - إن العبارة عمان ستصل فى وقت لاحق اليوم إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 843 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى والسفينة / بوسيدون اكسبريس / وعلى متنها 84 راكبا و74 شاحنة ، فيما تغادر الميناء العبارة / محبة / وعلى متنها 593 معتمرا والعبارة مسرة و على متنها 316 راكبا و7 شاحنات والسفينة / النوى اكسبريس / وعلى متنها 67 شاحنة والسفينة /الحرية / وعلى متنها 63 شاحنة.

وأضاف أن ميناء نويبع سيشهد اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 616 راكبا منهم 139 معتمرا و 3 اتوبيسات عمرة.

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