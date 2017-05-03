وصول 5 آلاف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمرالأربعاء، 3 مايو 2017 10:38 ص
وصلت إلى ميناء الزيتيات بمحافظة السويس السفينة جاز ايجين وتقل 5 آلاف طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر- فى تقريره اليومى عن حركة الملاحة فى موانئ الهيئة - إن العبارة عمان ستصل فى وقت لاحق اليوم إلى ميناء سفاجا وعلى متنها 843 معتمرا قادمة من ميناء ينبع السعودى والسفينة / بوسيدون اكسبريس / وعلى متنها 84 راكبا و74 شاحنة ، فيما تغادر الميناء العبارة / محبة / وعلى متنها 593 معتمرا والعبارة مسرة و على متنها 316 راكبا و7 شاحنات والسفينة / النوى اكسبريس / وعلى متنها 67 شاحنة والسفينة /الحرية / وعلى متنها 63 شاحنة.
وأضاف أن ميناء نويبع سيشهد اليوم استقبال العبارة ايلة وعلى متنها 616 راكبا منهم 139 معتمرا و 3 اتوبيسات عمرة.
-
اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولون
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره ...Wed, 03 May 2017 07:32:09 GMT
-
خطير.. «ولاية سيناء» يرصد رجال سياسة وقضاة لاغتيالهم
واصلت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات في القضية المعروفة إعلامياً “بتفجير الكنائس”، والتى تضم عدداً من ...Wed, 03 May 2017 07:15:58 GMT
-
الحكومة تناقش توفير «السلع» وضبط أسعارهاWed, 03 May 2017 08:17:25 GMT
-
ارتفاع «تحويلات» المصريين بالخارج إلى 8 مليارات دولارTue, 02 May 2017 10:11:33 GMT
-
حبس رجل الأعمال أسامة مالك وضابط شرطة 15 يوماً
أمرت النيابة العامة بحبس رجل الأعمال أسامة مالك، وأحمد مختار محمود مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة العامة للمعارض، وضابط شرطة يدعى خالد عبدالفتاح 15 يوما على ذمة ...Tue, 02 May 2017 10:49:47 GMT
-
استخبارات اسرائيلية تكشف: الأسد بات يمثل عبئا ماليا على إيرانWed, 03 May 2017 08:46:30 GMT
-
مفاجأة.. مصر تطلب «شراء الطاقة» من إثيوبيا
كشف مدير العلاقات العامة والاتصالات في وزارة المياه والكهرباء الإثيوبية، بزونه تولشا، عن مفاجأة جديدة بخصوص أزمة مصر مع بلاده، بعد إنشاء “سد النهضة”. وأوضح ...Tue, 02 May 2017 08:43:00 GMT
-
فتح باب الحجز بأراضي بيت الوطن ومدينتي والرحاب.. غداً
قال المهندس هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الوزارة قررت فتح باب الحجز بأراضي مشروع بيت الوطن، ووحدات مدينتي والرحاب ودار مصر للمصريين في الخارج صباح ...Tue, 02 May 2017 08:21:58 GMT
-
الملا : ضغط الجدول الزمني لمشروع تطوير قطاع البترول
ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم /الثلاثاء/، اجتماع اللجنة العليا لمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول للوقوف على تطورات العمل بالمشروع ...Tue, 02 May 2017 11:55:36 GMT