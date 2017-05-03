ظريف يصل إلى اسلام آباد لبحث الاعتداء الحدودي في ميرجاوةالأربعاء، 3 مايو 2017 09:28 ص
وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد سياسي، عسكري وأمني رفيع المستوى في زيارة تهدف لبحث الاعتداء الحدودي في ميرجاوة .
وأفادت وكالة انباء “تسنيم” الإيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف وصل صباح اليوم الأربعاء الى العاصمة الباكستانية اسلام آباد على رأس وفد سياسي، عسكري وأمني رفيع المستوى، وبدأ ظريف لقاءاته بعقد اجتماع مع وزير الدّاخلية الباكستاني تشودري نزار علي خان حيث أجري معه محادثات ثنائية.
وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد أعلن مساء أمس الثلاثاء أن ظريف سيجري محادثات مع المسؤوليين الباكستانيين بالاضافة إلى متابعة العملية الارهابية الخطيرة التي جرت في المنطقة الحدودية بين باكستان وايران وسيبحث سبل ضبط الحدود وإقفال المنافذ أمام المجموعات الإرهابية”.
وتهدف زيارة ظريف الى اجراء متابعة خاصة لقضية الاعتداء الارهابي الاخير في منطقة ميرجاوة الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرق ايران) والبحث في سبل توفير الامن على الحدود بين البلدين.
كان 9 من قوات حرس الحدود الايراني قد قتلوا وجرح اثنان اخران يوم الاربعاء من الاسبوع الماضي اثر تعرضهم لكمين من قبل عناصر ارهابية في نقطة الصفر الحدودية بين البلدين، ثم لاذ الارهابيون بالفرار الى داخل الاراضي الباكستانية.
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