يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق الإسماعيلي على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين بالدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك هذه المباراة بهدف حصد الثلاث نقاط بعد التعادل أمام طنطا سلبيًا في المباراة التي جمعتهما على ستاد غزل المحلة بالأسبوع الـ26 بالدوري.

وحرص البرتغالي إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض على مطالبة لاعبيه بضرورة الفوز بالمباراة، وغلق صفحة التعادل أمام طنطا وعدم تكرار الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خلال مواجهة طنطا.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: “أحمد الشناوي في حراسة المرمي وعلى جبر والونش ومحمد ناصف وحسني فتحي في خط الدفاع، وطارق حامد ومعروف يوسف ومصطفى فتحي وشيكابالا وأحمد رفعت في خط الوسط، وباسم مرسي في خط الهجوم.

على الجانب الآخر يسعى فريق الإسماعيلي لحصد الثلاث نقاط هو الآخر من أجل تعديل مركزه في جدول ترتيب الدوري خاصة وأنه في المركز الثامن برصيد 36 نقطة.