قامت الشرطة المقدونية بنزع قنبلة تم العثور عليها في مبنى البرلمان في العاصمة سكوبي مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن قنبلة يدوية الصنع على شكل فتيل مربوط بأسطوانة غاز كبيرة لتعبئة الولاعات كانت مزروعة في الطابق الأول من البناية. ولم يصدر أي تعليق من وزارة الداخلية حول الحادث.

وأضافت المصادر أن طوقا أمنيا كان مفروضا على مبنى البرلمان مساء أمس، في حين جرت في محيط المبنى فعالية تظاهرية.

وكانت العاصمة سكوبي شهدت الخميس الماضي أعمال شغب اقتحم خلالها محتجون البرلمان بعد تصويت التحالف الديمقراطي الاشتراكي الحاكم وأحزاب يهيمن عليها المنحدرون من أصل ألباني لأجل انتخاب طلعت شافيري ذي الجذور الألبانية رئيسا للبرلمان.

يذكر أن مقدونيا ليست لديها حكومة منذ ديسمبر الماضي بعد أن فاز حزب المحافظين بالانتخابات، ولكن بعدد أصوات لا تخوله تشكيل حكومة.