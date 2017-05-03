تنظر محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، اليوم الأربعاء، رابع جلسات محاكمة أحمد موسى، في اتهامه بتشويه صورة الناشط السياسي ممدوح حمزة، أمام الرأي العام.

كان أحمد موسى أذاع تسريبا صوتيا لـ”حمزة”، في برنامجه متهمًا إياه بأنه كان يدير ميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، ويدعم تحركات الشباب ضد الوطن.

وطالب “حمزة” في بلاغه بمعاقبة أحمد موسى بالمواد 309 مكرر و309 مكرر أ و102 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس 3 سنوات.