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الأربعاء 3 مايو 2017 09:28 صباحاً
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خالد الجندي: الخصام بين الإخوة عقاب إلهي
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الخصام بين الإخوة عقاب إلهي

الأربعاء، 3 مايو 2017 09:28 ص

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخصام والمقاطعة بين الأهل خلال هذة الأيام المباركة من شهر شعبان تمزيق وغضب من الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات الإهلاك الإلهي، مطالبا: “مفيش وقت نخاصم بعض، تسامحوا”.

تابع الجندى، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين:  “لو أنت وعيلتك مخاصمين بعض في الأيام المفترجة دي اعرف إن ربنا “مزققكم كل ممزق”.



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