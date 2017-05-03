قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الخصام والمقاطعة بين الأهل خلال هذة الأيام المباركة من شهر شعبان تمزيق وغضب من الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات الإهلاك الإلهي، مطالبا: “مفيش وقت نخاصم بعض، تسامحوا”.

تابع الجندى، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “لو أنت وعيلتك مخاصمين بعض في الأيام المفترجة دي اعرف إن ربنا “مزققكم كل ممزق”.