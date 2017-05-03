اليوم ..حسام حسن يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم أمام المقاولونالأربعاء، 3 مايو 2017 09:14 ص
تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الإسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره الداخلية ويلتقى المصرى البورسعيدى بالمقاولون العرب .
ففى تمام التاسعة مساء يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره المقاولون العرب على ستاد برج العرب.
ويحتل المصرى المركز الرابع برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز فى 14 لقاء وتعادل فى واحدة وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 40 هدفا واستقبلت شباكهم 30 هدفا بينما يحتل المقاولون العرب المركز الحادى عشر برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 وخسر 11 مباراة وسجل مهاجمو ذئاب الجبل 26 هدف وسكنت شباكهم 33 هدفا .
ويدخل المصرى المباراة بحثاً عن الفوز لمواصلة ملاحقة الزمالك على المركز الثالث لاسيما بعد أن سقط الفريق البورسعيدى فى فخ الخسارة فى الجولة الماضية أمام الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف بينما تعادل المقاولون سلبياً مع إنبى .
ومن جانبه قال محمد عودة المدير الفنى للمقاولون إن المصرى فريق قوى ومحترم ويقدم أداء قويا ومن أفضل فرق الدورى الممتاز فى معدلات الجرى داخل الملعب ويجيد الضغط فى كل مكان داخل الملعب، مشيراً إلى أن الثلاث هزائم التى تعرض لها الفريق البورسعيدى ستصعب من مهمة فريقه فى المباراة التى تجمعهما وهو ما يعكف على توصيله للاعبيه فى كيفية التعامل مع هذا الموقف الصعب.
فيما يتمسك العميد حسام حسن المدير الفنى للمصرى يإيقاف مسلسل الهزائم الذى يطارد الفريق منذ وداع بطولة الكونفدرالية بداية من مواجهة ذئاب الجبل .
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