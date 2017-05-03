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حل البرلمان البريطاني تمهيدا للانتخابات البرلمانية
البرلمان البريطاني

حل البرلمان البريطاني تمهيدا للانتخابات البرلمانية

الأربعاء، 3 مايو 2017 09:10 ص
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أفاد موقع الهيئة التشريعية للبرلمان البريطاني بأنه تم حل البرلمان منتصف ليلة الأربعاء بالتوقيت المحلي، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية في الـ8 من يونيو المقبل.

وجاء في بيان الموقع ” تقرر إجراء التصويت للانتخابات في الـ8 من يونيو، وبالتالي فإنه توجب حل البرلمان اعتبارا من يوم الأربعاء 3 مايو عند الساعة 00:1 بعد منتصف الليل”.

إلى ذلك نقلت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم مع الملكة إليزابيث الثانية، لإبلاغها بحل البرلمان.

وأفادت المصادر أن إعلانا ملكيا خاصا بحل البرلمان سيصدر، ويحتوي في طياته على موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في جميع مناطق البلاد البالغ عددها 650. بالإضافة إلى موعد خطاب الملكة في البرلمان الجديد الذي وفقا للتقاليد يصادف بداية عمله الرسمي.

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