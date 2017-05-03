تستكمل اليوم الأربعاء منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاث مباريات فبخلاف كلاسيكو الزمالك مع الاسماعيلى ، يستضيف سموحة نظيره الداخلية ويلتقى المصرى البورسعيدى بالمقاولون العرب.

ففى تمام الرابعة إلا ربع عصر اليوم يستضيف سموحة نظيره الداخلية على ستاد برج العرب فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً للفريق السكندرى الباحث عن العودة للمربع الذهبى أمما منافسه الفريق الشرطى الطامع فى الهروب من قاع الجدول

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 43 نقطة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى ، لعب الفريق السكندرى 25 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 10 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 39 هدف وسكنت شباكهم 29 هدف بينما يقبع الداخلية فى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 14 مواجهة وسجل لاعبيه 21 هدف وسكنت شباكهم 40 هدف .

ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة لاسيما بعد تعادل سموحة فى الجولة الماضية أمام وادى دجلة بهدفين لكل فريق وخسارة الداخلية أمام المقاصة بهدفين مقابل هدف .

ويسعى مؤمن سليمان المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث من أجل إقتحام المربع الذهبى بينما يأمل علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية فى العودة لقطار الانتصارات للهروب من قاع الجدول .