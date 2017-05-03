أكد مصدر فى وزارة خارجية كازاخستان وصول جميع الوفود المشاركة فى مفاوضات أستانة بشأن سوريا.

وذكرت قناة “سكاى نيوز” بالعربية اليوم الأربعاء أن الوفود التى وصلت إلى أستانة تشمل المبعوث الدولى الخاص ستافان دى مستورا ووفدى المعارضة المسلحة برئاسة محمد علوش والحكومة برئاسة بشار الجعفرى ، إضافة إلى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون الشرق الأدنى ستيوارت جونز الذى سيحضر المشاورات بصفة مراقب.

وقال مصدر قريب من مفاوضات أستانا لـ”سكاى نيوز” إن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر اليوم عبر لقاءات منفصلة يتولاها الوسيط الروسى مبعوث الرئيس فلاديمير بوتن الخاص ألكسندر لافرينتيف.

وتركز هذه الجولة على مراقبة وقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين وإقامة مناطق آمنة، حيث ستقدم روسيا فى هذا الإطار مقترحا مفصلا يتضمن إشراك تركيا فى مناطق عدة للفصل بين القوات الحكومية وبين قوات المعارضة لضمان وقف إطلاق النار.