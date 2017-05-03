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الأربعاء 3 مايو 2017 09:24 صباحاً
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مقتل 24 مسلحا وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في غارات ومواجهات باليمن
عناصر من ميليشيات الحوثي

مقتل 24 مسلحا وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي وصالح في غارات ومواجهات باليمن

الأربعاء، 3 مايو 2017 09:24 ص
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أعلنت مصادر أمنية يمنية مقتل 24 مسلحا من ميليشيات الحوثي وصالح وإصابة العشرات في غارات لمقاتلات التحالف ومواجهات مع القوات الشرعية في مناطق متفرقة غربي مدينة تعز خلال الساعات الماضية.

ونقلت قناة “سكاي نيوز بالعربية” اليوم الأربعاء، عن مصادر عسكرية ميدانية قولها إن القوات الشرعية سيطرت على أجزاء واسعة من سلسلة جبال العمري وحوازن بين مديريتي موزع وذباب جنوب غربي تعز بعد معارك مع المتمردين.

وأسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 10 من المتمردين، فيما قتل 8 من أفراد القوات الشرعية في هذه المعارك، كما سيطرت القوات الشرعية على عدد من المواقع باتجاه مديريتي موزع والوازعية.

وأوضحت المصادر أنه في مديرية المخا تمكنت القوات الشرعية من تطهير منطقة الزهاري شمالي المديرية بعد معارك وقصف مكثف على المتمردين مصحوبا بقصف لبوارج ومقاتلات التحالف على مواقع بين مديريتي المخا والخوخة ومواقع أخرى في مديرية الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة.

ولفتت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 15 غارة على مواقع وتجمعات ومخازن الحوثيين في هياج النجال وحمرور وجبل دمخنين شمال غربي معسكر خالد ومنطقة الهاملي بمديرية موزع غربي تعز و5 غارات على مواقع قرب مركز المديرية أسفرت عن سقوط 14 قتيلا و20 جريحا في صفوف المتمردين وتدمير مخزن للأسلحة والذخائر وتدمير 3 عربات ومدرعتين، فيما اشتدت المواجهات في محيط معسكر خالد بين القوات الشرعية والمتمردين.

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