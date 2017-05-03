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ريهام سعيد تضع بيادة أحد شهداء كمين الواحة فوق رأسها
ريهام سعيد

ريهام سعيد تضع بيادة أحد شهداء كمين الواحة فوق رأسها

الأربعاء، 3 مايو 2017 09:15 ص
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توجهت الإعلامية ريهام سعيد، لموقع كمين الواحة الذي تم مهاجمته أمس الإثنين فور حدوثه، وتفقدت السيارة الخاصة بالكمين والمتعلقات الشخصية الخاصة بالشهداء.

وقالت “سعيد” من خلال برنامج “صبايا الخير” المعروض على فضائية “النهار “، بوضع “بيادة” أحد الشهداء الملوثة بالدماء على رأسها، قائلة: “الجزمة ديه لازم تتحط فوق راسنا من فوق، عشان الواحد فهم القيمة الحقيقة ليهم”.



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