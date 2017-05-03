توجهت الإعلامية ريهام سعيد، لموقع كمين الواحة الذي تم مهاجمته أمس الإثنين فور حدوثه، وتفقدت السيارة الخاصة بالكمين والمتعلقات الشخصية الخاصة بالشهداء.

وقالت “سعيد” من خلال برنامج “صبايا الخير” المعروض على فضائية “النهار “، بوضع “بيادة” أحد الشهداء الملوثة بالدماء على رأسها، قائلة: “الجزمة ديه لازم تتحط فوق راسنا من فوق، عشان الواحد فهم القيمة الحقيقة ليهم”.