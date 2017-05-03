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ماليزيان يواجهان الإعدام لحيازة 57 جراما من المخدرات
حبل مشنقة

ماليزيان يواجهان الإعدام لحيازة 57 جراما من المخدرات

الأربعاء، 3 مايو 2017 09:02 ص
وكالات

يواجه اثنان من رجال الأعمال في ماليزيا حبل المشنقة لحيازة مخدرات يبلغ وزنها 7ر57 جرام في مدينة “أوجونج باسير” بولاية “ملاكا”.

وذكر موقع صحيفة “نيو ستريتس تايمز” الماليزية أنه لم يتم تسجيل استئناف من المتهمين محمد عزت عدنان “30 عاما” و خير الفضلي جوهري “33 عاما” بعد تلاوة الاتهامات عليهما أمام المحكمة الجزئية في الولاية أمس.

ويواجه الصديقان عقوبة الإعدام إذا ثبتت إدانتهما بموجب قانون المخدرات الخطرة لعام 1952 ، حيث وجهت المحكمة الاتهام المشترك لهما بالاتجار وحيازة المخدرات من مادتي الميتافيتامين “51 جراما” واكستاسي “7ر6 جرام” ، وستنعقد المحاكمة في السابع من يونيو المقبل.

محكمه

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