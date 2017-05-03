سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تصريحات لمنافسته السابقة في الانتخابات هيلاري كلينتون عزت فيها خسارتها إلى تدخلات روسيا وويكيليكس ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”.

وقال ترامب في تغريدة: “مدير إف بي آي” كومي كان أفضل شيء حدث إلى هيلاري كلينتون في حياتها، إذ أنه أعطاها شهادة براء مجانية لكثير من الأعمال السيئة! كانت قصة “ترامب – روسيا” المزيفة ذريعة استخدمها الديمقراطيون لتبرير خسارتهم الانتخابات. ربما الأمر ببساطة في أن ترامب أجرى حملة ممتازة؟”

وكانت كلينتون صرحت أمس، ردا على سؤال صحفي خلال مشاركتها في فعالية للدفاع عن حقوق المرأة ، بأنها كانت ستفوز لولا تدخلات قراصنة الإنترنت الروس وويكيليكس ومدير “إف بي آي”، خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية.

وقالت كلينتون: “كنت على طريق الفوز عندما صدرت رسالة جيم كومي في 28 تشرين الأول/أكتوبر، ثم ويكيليكس الروسي لزرع الشك في قناعات الناس الذين كانوا يميلون لتأييدي، إلا أنهم في النهاية أذعنوا للخوف”.

وكان مدير “إف بي آي” جيمس كومي وفي 28 من تشرين الأول/أكتوبر أعلن أمام الكونغرس أن محققيه عثروا على رسائل جديدة تبرر إعادة فتح التحقيقات التي أغلقت في تموز/يوليو حول رسائل الكترونية لكلينتون.

وفي 7 من تشرين الأول/أكتوبر قبل شهر من موعد الانتخابات نشر موقع ويكيليكس رسائل لجون بودستا رئيس حملتها الانتخابية، بعد أقل من ساعة على قيام الصحافة بنشر شريط فيديو يعود إلى العام 2005 ويظهر فيه دونالد ترامب وهو يدلي بتعابير مسيئة جدا للنساء.

وتابعت كلينتون ساخرة “يا للصدف!” في إشارة الى أن الأمر، في رأيها، تم بتنسيق بين موسكو وموقع ويكيليكس للتخفيف من التأثيرات السلبية لشريط الفيديو عن ترامب.