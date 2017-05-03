تمكنت الشرطة الهولندية بمساعدة الشرطة الدولية “انتربول” من العثور على مراهقة أمريكية كانت قد سافرت من الولايات المتحدة ووصلت إلى هولندا واختفت هناك.

وذكر موقع “دتش نيوز” الإخباري أن الفتاة ماجي لي“16 عاما” وافقت على العودة إلى بلادها بعدما تم العثور عليها في مدينة “زفوله” بمقاطعة “أوفرآيسل” بعد هروبها من منزل أهلها في ولاية تينسي الأمريكية مطلع الشهر الماضي.

وذكرت الفتاة بمجرد العثور عليها أنها لا تريد العودة إلى بلدها مع أمها التي حضرت خصيصا إلى هولندا للبحث عنها.

وتحقق الشرطة الهولندية حاليا في كيفية تمكن الفتاة من دخول البلاد ، وهي الآن في رعاية الشؤون الاجتماعية الهولندية، وقد دخلت هولندا بجواز سفر شقيقتها “14 عاما” ، كما تحقق في كيفية تمكنها من تغيير الطائرة مرتين للوصول إلى هولندا. وكانت الفتاة قد حاولت السفر إلى

هولندا في فبراير الماضي ولكن الشرطة استوقفتها في مطار ناشفيل.

وكانت الشرطة الهولندية بمساعدة الإنتربول ومكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي أي”، قد تلقت معلومات سرية عن مكان تواجد الفتاة التي يبدو أنها مكثت مع عدة شبان تعرفت عليهم عبر الإنترنت.

وقال والد الفتاة ، وهي من أصل كوري، إن ابنته تلميذة موهوبة ولكنها “أدمنت” المحادثة عبر الإنترنت، ويبدو أن شخصا ما التقته في غرف الدردشة أغراها بالسفر إلى هولندا، كما تساءل الأب عن كيفية دخول ابنته بجواز سفر أختها الصبية البالغة من العمر 14 عاما المختلفة عنها في الشكل تماما وبدون موافقة والديها.