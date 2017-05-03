 Moheet on google
الأربعاء 3 مايو 2017 09:24 صباحاً
روابط سريعة
انطلاق مفاوضات أستانا بلقاء الوفد الروسي مع نظيره الإيراني
محادثات استانا ـ كازاخستان ـ الازمة السورية‎

انطلاق مفاوضات أستانا بلقاء الوفد الروسي مع نظيره الإيراني

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:52 ص
متابعات

بدأ الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا-4، برئاسة ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، مشاركته في المفاوضات بلقائه الوفد الايراني، بحسب ما أفاده مراسل “سبوتنيك”.

ويشار إلى أن الوفد الروسي والتركي والإيراني وممثلون عن المعارضة المسلحة والحكومة السورية، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، وصلوا في وقت سابق إلى العاصمة الكازاخستانية.
ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

وجرى، يوم أمس الثلاثاء 2 مايو/أيار، اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم: “روسيا وتركيا وإيران”، على مستوى الخبراء. واليوم تبدأ المفاوضات حول التسوية السورية التي تستمر يومي 3 و4 مايو/أيار.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3