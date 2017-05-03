بدأ الوفد الروسي إلى مفاوضات أستانا-4، برئاسة ألكسندر لافرينتييف، اليوم الأربعاء 3 مايو/أيار، مشاركته في المفاوضات بلقائه الوفد الايراني، بحسب ما أفاده مراسل “سبوتنيك”.

ويشار إلى أن الوفد الروسي والتركي والإيراني وممثلون عن المعارضة المسلحة والحكومة السورية، وكذلك ممثل الأمم المتحدة، وصلوا في وقت سابق إلى العاصمة الكازاخستانية.

ويترأس الوفد الروسي إلى المفاوضات المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف.

وجرى، يوم أمس الثلاثاء 2 مايو/أيار، اجتماع للدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وهم: “روسيا وتركيا وإيران”، على مستوى الخبراء. واليوم تبدأ المفاوضات حول التسوية السورية التي تستمر يومي 3 و4 مايو/أيار.