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حازم عبدالعظيم يسخر من «أنصار» السيسي
حازم عبد العظيم

حازم عبدالعظيم يسخر من «أنصار» السيسي

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:57 ص

سخر الناشط السياسي، حازم عبدالعظيم، من أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد هجومهم على ولي ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، في أعقاب تصريحاته عن سعودية “تيران وصنافير”.

وكتب عبدالعظيم، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الأربعاء: “هما السيساوية بيهاجموا السعودية ليه؟.. عشان تصريحات الأمير سلمان بخصوص الجزيرتين؟”.

وأضاف الناشط السياسي: “طيب ما هو رئيسكم وأجهزته وواعلامه، بيقولوا أن تيران وصنافير سعوديتين”.

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