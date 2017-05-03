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نائبان بالشيوخ الأمريكي يدعوان لفرض عقوبات جديدة على روسيا
مجلس الشيوخ الامريكي

نائبان بالشيوخ الأمريكي يدعوان لفرض عقوبات جديدة على روسيا

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:52 ص
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دعا نائبان جمهوريان بمجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الثلاثاء، إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب “سلوكها المزعزع للاستقرار”.

وفي بيان مشترك، قال السيناتوران جون مكين، وليندسي غراهام، “لقد مضت 6 أشهر منذ هاجمت روسيا أسس ديمقراطيتنا عن طريق التدخل في انتخابات 2016، ومنذ ذلك الحين، وروسيا لم تستلم أكثر من ضربة على اليد من إدارة أوباما؛ بيد أن الكونجرس لم يتخذ أي إجراء”.

وتابع البيان: “سواء أكان عبر لجنة العلاقات الخارجية، أو لجنة البنوك (في مجلس الشيوخ)، أو عبر تعديل يمكن إقراره من قبل كامل مجلس الشيوخ، فقد آن للمجلس أن يتخذ خطوات حقيقية، بما في ذلك زيادة العقوبات، لمعاقبة روسيا على سلوكها المزعزع للاستقرار، ولمكافحة نفوذها الخبيث”.

وبلهجة أشد صرامة أضاف: “ليس هنالك وقت الآن لتوجيه رسائل العفو والمغفرة إلى روسيا”.

وبدعم أعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ، طالب مكين، السيناتور عن ولاية أريزونا، وغراهام زميله في المجلس والحزب السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، زملائهما في المجلس بـ”تأييد مسودة قانون لفرض العقوبات على روسيا”.

وأوضحا أن ذلك يعزى إلى “انتهاكاتها الإلكترونية، وعدوانيتها ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار في الولايات المتحدة وأنحاء العالم”.

ومنذ 6 مارس 2015، تفرض الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات الاقتصادية على روسيا؛ جراء ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية إليها، ما يفرض منعًا على جميع المواطنين والشركات الأمريكية التعاون أو إجراء تعاملات مالية مع الحكومة الروسية أو الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات.

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