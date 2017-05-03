عرضت الإعلامية شيماء جمال مقدمة برنامج “المشاغبة” على قناة “LTC” مغامرة قامت بها لشراء طفل من والده مقابل 5 آلاف جنيه.

وقالت “شيماء” إن الطفل “محمود” ليس له ذنب أنه مصاب بارتخاء الأعصاب موضحة أن والد الطفل لم يبال بأخذنا ابنه وأن كل ما يهمه هو الحصول على المال، موضحة أنها عندما حاولت أن ترغبه في ابنه ذكرت له أنها سوف تقوم ببيع أعضائه بمزاد، حتى يستفيق ويعود لضميره ولا يقوم بالتضحية بابنه، إلا أنه لم يبال بذلك.

وقال والد الطفل “محمود” في مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا سرية لعملية الشراء، “اللي هياخد الطفل هيكون في شرطين الأول ياخده ويمشي وانا كدا معرفوش، وتاني شرط لا أعرف بيته ولا يعرفني ولو رن على تليفوني أنا معرفوش”.

وأضافت المذيعة أن تقارير المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفل تؤكد ارتفاع ظاهرة اختطاف الأطفال وتم رصد 34 حالة اختطاف للطفل و125 حالة خطف للأطفال.