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ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا
انفجار في افغانستان

ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 8 قتلى و25 جريحا

الأربعاء، 3 مايو 2017 08:47 ص
أ ش أ

أعلن مسئولون أفغان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي وقع بالعاصمة كابول إلى 8 قتلى و25 مصابا.

وقال نجيب دانيش نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية - إن 25 مدنيا أفغانيا أصيبوا في التفجير الذي وقع بالقرب من السفارة الأمريكية في كابول، مشيرا إلى أن التفجير تسبب في تدمير العديد من السيارات بالمنطقة.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا التفجير حتى الآن.

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